رئيس نادي نابولي يرغب بخوض مبارياته بدوري أبطال أوروبا في مدينة باري

أعلن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي أنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي السماح لناديه بخوض مبارياته في دوري أبطال أوروبا في مدينة باري هذا الموسم.

وقال دي لورينتيس إنه سيدفع ثمن تأجير ألف حافلة لنقل الجماهير لمسافة 250 كيلومترًا إلى باري في كل مباراة، مكررًا انتقاده السابق لإدارة استاد سان باولو الذي يلعب عليه الفريق مبارياته المخصصة على أرضه، والمملوك لمجلس المدينة.

وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة كورييري ديلو سبورت:”استاد نابولي بات يمثل كابوسًا، إنه استاد سيئ، ويحد من قدرات نابولي على المستوى الدولي، وسيستغرق الأمر عامين، لكنني سأسعى إلى بناء استاد جديد، لذا فلن يكون بوسع أحد أن يقول لي أي شيء وقتها”.

وأدت تعليقاته لرد فعل غاضب من لويجي دي ماجيستريس رئيس بلدية نابولي الذي دخل في خلاف مع دي لورينتيس بسبب انتقاد رئيس النادي للاستاد.

وقال رئيس بلدية المدينة:”اقتراحاته غير وارد تطبيقها، وغير عملية، وهذه مسألة خطيرة لا يمكن التفكير فيها بهذا الشكل، وسيلعب نابولي وسيظل يلعب على استاد سان باولو”.

واستحوذ دي لورينتيس على باري، الذي عانى من مشكلات، والذي كان يلعب في دوري الدرجة الأولى سابقًا، عقب هبوطه لدوري الدرجة الرابعة الإيطالي بسبب صعوبات مالية في أغسطس/ آب الماضي.