زوجة برنس بواتينغ تسخر من كريستيانو رونالدو (صور)

سخرت عارضة الأزياء التي كانت تمارس الجنس خمس مرات أسبوعيًا مع زوجها الغاني كيفن برنس بواتينغ من كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الجديد

وانضم قائد البرتغال إلى يوفنتوس في يوليو/تموز الماضي مقابل 99 مليون جنيه إسترليني في خطوة صدمت الكثير من عشاق ريال مدريد لكن ليس الجميع في إيطاليا يشعرون بالرهبة من الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

وهاجمت ميليسا ساتا (32 عامًا) التي تزوجت من النجم السابق لتوتنهام هوتسبير (31 عامًا) في عام 2016 رونالدو في مقابلة صحفية.

View this post on Instagram Good morning ???? A post shared by Melissa Satta-Boateng (@melissasatta) on Sep 11, 2018 at 10:55pm PDT

وسيلتقي رونالدو مع بواتينغ مهاجم ساسولو يوم الأحد المقبل في الدوري الإيطالي وقالت ساتا: “من هو كريستيانو؟ دائمًا أضع عيني نصب بواتينغ”.

وتصدّرت ساتا عناوين الصحف قبل بضع سنوات عندما كشفت عن أن إصابة بواتينغ التي تعرّض لها في الفخذ عندما كان في ميلان بسبب مرحهما معًا.

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وقالت: “السبب الذي يجعله دائمًا مصابًا هو أننا نمارس الجنس من سبع إلى عشر مرات في الأسبوع”.

ولم يكشف ميلان عن السبب الحقيقي لتكرار إصابة بواتنيغ عندما كان يلعب في صفوف “الروسونيري”، حيث قال في بيان حينها “أصيب بواتينغ بآفة عضلية في فخذه الأيسر والوقت المقدر للتعافي حوالي أربعة أسابيع، ما لم تكن هناك مضاعفات”.

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لكن ساتا امتدحت رونالدو في النهاية، وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة قائلة إن زوجها دائمًا ما يصف رونالدو بأنه أفضل لاعب في العالم.

ولم يسجل هداف ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق أي هدف في أول ثلاث مباريات مع اليوفي في الدوري حتى الآن لكن من ناحية أخرى سيفتتح فندقًا أربع نجوم جديد في باريس يحمل علامته التجارية CR7.

View this post on Instagram Io e l’intruso dietro di me ???? #maddox A post shared by Melissa Satta-Boateng (@melissasatta) on Aug 3, 2018 at 10:10am PDT

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