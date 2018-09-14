على غرار كريستيانو رونالدو.. هل تُنشئ مصر متحفًا لمحمد صلاح؟

طالب النائب المصري سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، بإنشاء متحف للاعب المصري محمد صلاح، في عدد من الملاعب الدولية، يضم بعض المقتنيات وصورًا لمراحل حياته العمرية المختلفة.

وأضاف البطيخي، في بيان، أن هذا الأمر يعد نوعًا من أنواع الدعاية الإيجابية للكرة المصرية، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الجماهير.

وقال إن اللاعب صلاح، حقق إنجازات للكرة المصرية لم يحققها أي لاعب من قبل، ويعد فخرًا للكرة المصرية والعربية بشكل عام.

واختتم: “اللاعب يحظى بحب الجميع، وله شعبية جارفة في العديد من الدول، سواء العربية أو الأجنبية، وهذا أقل ما يمكن أن يقدم له كرد للجميل”.

وحقق صلاح عدة إنجازات، خلال الفترة الماضية، توّجها بالمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم، بجوار كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

وأقيم لرونالدو متحف يضم تاريخ اللاعب البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو وجوائزه وأرقامه القياسية، يقع في مدينة فونشال التي تقع في جزر ماديرا في البرتغال، يعتبر من أهم المواقع السياحية في الجزيرة.