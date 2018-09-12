تعرف على ترتيب محمد صلاح في فيفا 19

كشفت إي أيه سبورتس عن ترتيب اللاعبين في لعبة ” فيفا 19 ” التي لم تشهد تغييرًا، بالمقارنة بالسنة الماضية على صعيد الثلاثي المتصدر، ببقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في الصدارة، برصيد 94 نقطة وهو نفس رصيد صاحب المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، وحل البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان ثالثًا برصيد 92 نقطة.

وحل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد رابعًا، ووالبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي خامسًا، ومواطنه إدين هازارد لاعب تشيلسي سادسًا، والإسباني سيرجيو راموس عميد ريال مدريد سابعًا، والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة ثامنًا، والإسباني دافيد ديخيا حتارس مانشستر يونايتد تاسعًا، والألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد في المركز العاشر.

واحتل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز 27 برصيد 88 نقطة في الترتيب الجديد.

وبالنظر لقائمة الأسماء في العشرة الأوائل، فالحارس دي خيا يبقى أفضل حارس، والإسباني سيرجيو راموس أفضل مدافع، والكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب وسط، والبرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل مهاجم.