باللون الزهري.. نادي برشلونة يكشف عن قميصه الثالث (صور)

كشف نادي برشلونة، يوم الأربعاء، عن قميصه الثالث الذي سيرتديه، خلال الموسم الجاري 2018-2019.

ونشر النادي الكتالوني، عبر حسابه على موقع “تويتر”، صورًا للطقم الثالث للفريق، الذي يأتي بقميص وسروال باللون الزهري، مع وجود بعض الثقوب في الصدر.

من جانبها، أشارت صحيفة “سبورت”، إلى أن القميص الاحتياطي الذي كشف عنه برشلونة في وقت سابق، حقق مبيعات كبيرة، نظرًا للشكل المميز الذي يتمتع به.

وانتشرت خلال الأيام الماضية، تسريبات لشكل ولون القميص الثالث، عن طريق ألعاب الفيديو، يظهر فيها نجوم البارسا، مثل: فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي وجيرارد بيكيه، وهم يرتدون القميص الجديد.