خصم 3 نقاط من نادي كييفو الإيطالي بسبب مسألة محاسبية

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خصم 3 نقاط من نادي كييفو المنافس في دوري الدرجة الأولى، وإيقاف رئيسه لوكا كامبديلي 3 أشهر بعدما أدانه الاتحاد الإيطالي بارتكاب مخالفات محاسبية.

وأوضح الاتحاد الإيطالي في بيان أن اللجنة التأديبية التابعة له وجدت أن كييفو ضخّم قيمة بعض صفقات الانتقال مع تشيزينا، الذي كان يلعب في الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ورصيد كييفو الآن ينقص نقطتين بعد 3 مباريات في الدوري الإيطالي.

وأضاف الاتحاد الإيطالي:”ثبت وجود اختلافات في تسجيل الناديين لبعض اللاعبين، ووجود مدفوعات أكبر من قيمتها الحقيقية”.

وأشار الاتحاد الإيطالي إلى أن هذه الأفعال سمحت بتحقيق مكاسب رأسمالية زائفة وكانت تهدف إلى إظهار قيمة صافية أعلى من الواقع في نهاية كل عام… من أجل الحصول على الرخصة”.

ولم يصدر أي تعليق من كييفو، لكن وسائل إعلام إيطالية نقلت عن محامي النادي ماركو دي لوكا أن الاتهامات “لا أساس لها” تمامًا.