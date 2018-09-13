الفيفا يتجه لإجراء تغيير في نظام إعارة اللاعبين

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، يرغب في تغيير نظام إعارة اللاعبين وتحديد سقف معين لكل فريق يمكنه إعارته يصل إلى 8 لاعبين فقط.

ويستثني القرار الذي يرغب الفيفا في تطبيقه اللاعبين تحت 21 عامًا، والذين تكوّنوا في الفريق ويملكون عقودًا طويلة.

وأدى تنافس الأندية على لاعبين صغار ومواهب في كل القارات، لتضخم عدد اللاعبين في عدد من الفرق، كما أصبح شراء اللاعبين استثمارًا مهمًا في الأندية الكبرى.

ويملك أتلانتا الإيطالي 77 لاعبًا معارًا، وهو عدد يمثل 3 أندية أخرى، ويعد النادي الإيطالي أكثر نادٍ يملك لاعبين معارين في أوروبا حاليًا، في حين يتوفر في جنوة 43 لاعبًا معارًا، وساسولو 41 لاعبًا، وهي أندية ليست في المستوى الأول على مستوى أوروبا وإيطاليا.

كما تملك أندية كبرى عددًا مهمًا من اللاعبين المعارين، كيوفنتوس وتشيلسي 40 لاعبًا لكل منهما، ومانشستر سيتي 27 لاعبًا، وريال مدريد 21 لاعبًا، وأتلتيكو مدريد 16 لاعبًا، وبرشلونة 15 لاعبًا.

ويمثل تضخم عدد اللاعبين في عدة أندية مشكلة لسوق الانتقالات، رغم استفادة الأندية الصغرى من صفقات الإعارة بالمجان، وبعض الأندية الكبرى تدفع رواتب لاعبيها المعارين وتضع شروطًا قاسية، إذ تفرض إشراكهم في عدد من المباريات في الموسم.