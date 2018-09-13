جماهير ريال مدريد تختار أفضل لاعب في شهر أغسطس.. تعرف عليه (صورة)

اختارت جماهير ريال مدريد الإسباني أفضل لاعب في صفوف الفريق عن شهر أغسطس للموسم الحالي 2018/2019.

ووقع اختيار جماهير ريال مدريد على الويلزي غاريث بيل كأفضل لاعب للفريق، في أول أشهر الموسم الجديد، الذي يخوضه النادي الملكي دون البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس.

وشارك بيل في 3 مباريات مع ريال مدريد في شهر أغسطس، بواقع مباراتين في الدوري الإسباني ومباراة في كأس السوبر الأوروبي، وفي الـ 3 مباريات سجل بيل هدفين وصنع اثنين.

يشار إلى أن ريال مدريد يستعد لمواجهة منافسه أتلتيك بلباو، السبت المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني مع منافسه برشلونة، برصيد 9 نقاط لكل منهما.