رابطة الأندية الأوروبية تطالب “يويفا” بتطبيق تقنية “VAR” في أقرب وقت ممكن

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية تأييدها لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، “في أقرب وقت ممكن”، وذلك عقب انتهاء الجمعية العمومية الـ21 التي عقدت في مدينة سبليت الكرواتية.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة ورئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، لوكالة الأنباء الإسبانية: “هناك رغبة قوية للأندية لتطبيق حكم الفيديو في أقرب وقت في بطولات يويفا”.

ويأتي هذا القرار بعدما عرض رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي “فيفا”، ماسيمو بوساكا، تقريرًا حول استخدام “VAR” في مونديال روسيا، ونسبة القرارات التحكيمية الصحيحة التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

وكان “يويفا” أعلن نهاية الشهر الماضي أنه بصدد بدء تطبيق هذه التقنية في دوري الأبطال الموسم المقبل (2019-2020)، وأيضًا في النسخة المقبلة من كأس السوبر في إسطنبول، وفيما بعد في الدوري الأوروبي.

كما تطرق أنييلي أيضًا للحديث حول المناقشات الدائرة حول زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولات الأندية، وإمكانية إقامة بطولة ثالثة يشارك فيها 32 فريقًا، ولكن هذا الأمر ينتظر الضوء الأخضر من اللجنة التنفيذية لليويفا.

وكشفت الرابطة أيضًا أنه تم التطرق خلال الجمعية لتحليل ما وصلت إليه مجموعات عمل “فيفا” الخاصة بتعديل نظام الانتقالات، وضرورة تعديل مواعيد الأجندة الدولية بدءًا من 2024.