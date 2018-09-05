إعلان موعد بدء استخدام تقنية VAR في الدوري الإنجليزي

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز استخدام تقنية حكم الفيديو VAR بشكل تجريبي في 15 مباراة بداية من انتهاء فترة التوقف الدولية الحالية.

يأتي هذا القرار بعد نجاح هذه التجربة خلال كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بهدف استخدامها في كافة المباريات بداية الموسم المقبل.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، إن أول هذه التجارب ستبدأ في مباريات بعد الظهر يوم السبت بعد المقبل، وهذا يعني أن لاعبي مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال سيلعبون في ظل وجود حكم الفيديو.

ويقام في هذا التوقيت 5 مباريات ضمن الجولة الخامسة للمسابقة، بين تشيلسي وكارديف وسيتي، ومانشستر سيتي وفولهام، ونيوكاسل يونايتد وآرسنال، وهيديرسفيلد تاون وكريستال بالاس، وبورنموث وليستر سيتي.

وأشارت التقارير إلى أن المباريات ستُلعب بشكل طبيعي، ولن يكون لحكام الفيديو المساعدين أي اتصال بالحكم في الملعب، مع الاكتفاء بمراجعة القرارات التحكيمية.

وتستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في الدوري الألماني والليغا الإسباني والدوري الإيطالي أيضًا، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض استخدامها.

وبدأ استخدام هذه التقنية بشكل تجريبي في الموسم الماضي وذلك خلال أربع مباريات في كأس الأندية الإنجليزية، كما سيتم استخدامها في نحو 60 مباراة للكأس هذا الموسم، لكنها المرة الأولى التي تستخدم في البريميرليغ.

يذكر أن ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أعلن يوم الجمعة الماضي تطبيق الـ”VAR” في دوري أبطال أوروبا اعتبارًا من الموسم المقبل، في الوقت الذي يجرى فيه حاليًا الاعتماد على حكمين مساعدين إضافيين في مباريات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.