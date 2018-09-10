نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع نجل دييغو سيميوني

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني سيميوني لاعب نادي فيورنتينا، ونجل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة “La Nazione” أن برشلونة انضم إلى قائمة الأندية التي ترغب في ضم جيوفاني سيميوني إلى جانب توتنهام ومارسيليا.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن إدارة فيورنتينا رفضت عرضًا بقيمة مليون يورو، للتخلي عن سيرومين الذي يبلغ من العمر 23 عامًا.

وانضم جيوفاني إلى في فيورنتينا عام 2017، مقابل 15 مليون يورو قادمًا من جنوة، الذي ضمه من ريفر بليت مقابل 5 ملايين يورو عام 2016.

وسجل جيوفاني سيميوني 29 هدفًا في 79 مباراة في الدوري الإيطالي.