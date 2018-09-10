مباراة البرتغال وإيطاليا.. روبيرتو مانشيني يستبعد ماريو بالوتيلي من قائمة الآزوري (صورة)

لن يكون ماريو بالوتيلي مهاجم منتخب إيطاليا، الذي تعرض لانتقادات واسعة؛ بسبب مستواه خلال التعادل 1/1 أمام بولندا، يوم الجمعة الماضي، جالسًا حتى على مقاعد البدلاء عندما يخوض الفريق مباراة أمام المضيفة البرتغال، في دوري الأمم الأوروبية، اليوم الإثنين.

وغاب اسم المهاجم غريب الأطوار عن تشكيلة الفريق مع إعلان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن أسماء 23 لاعبًا اختارهم المدرب روبرتو مانشيني للمباراة أمام بطل أوروبا على استاد دا لوش.

وفي وقت سابق، انضم زبيجنيف بونياك مهاجم بولندا السابق والرئيس الحالي للاتحاد المحلي للعبة، لمنتقدي أداء بالوتيلي، يوم الجمعة الماضي، حيث لم يظهر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في كامل لياقته.

وكانت هذه أول مباراة لبالوتيلي هذا الموسم، عقب أشهر من مفاوضات طويلة للانتقال، انتهت بقراره البقاء مع نيس الفرنسي.

وقال بونياك في مقابلة إذاعية مع شبكة “راي” التابعة للدولة: “لم يكن بالوتيلي مستعدًا لمباراة مثل هذه، من وجهة نظر بدنية”.

وأضاف: “كان خطؤه أنه لم يستعد. لا يمكن للاعب محترف أن يظهر بمثل هذه الحالة. لم يكن له أي فائدة”.

واستدعى المدرب الجديد مانشيني بالوتيلي، في مايو الماضي، وذلك لأول مرة منذ نهائيات كأس العالم 2014، التي أقدم خلالها على تصرفات كانت عرضة لانتقادات من بعض اللاعبين الكبار.