جماهير إيطاليا تهاجم ماريو بالوتيلي بعد مباراة إيطاليا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية

انتزعت إيطاليا تعادلًا صعبًا بميدانها بنتيجة 1\1 في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لتبدأ مشوار عودتها للقمة بصعوبة بعد غيابها عن كأس العالم في روسيا 2018 .

وهاجمت الجماهير الإيطالية مهاجم المنتخب الإيطالي ماريو بالوتيلي الذي أشركه المدرب روبيرتو مانشيني أساسيًا، لكنه لم يقدم مستوى جيدًا شأنه شأن أغلب لاعبي منتخب إيطاليا .

وكتب أحد المغردين: “أين بالوتيلي، نحتاج لتغيير” فيما كتب آخر: “بالوتيلي أساسيًا وبيلوتي في دكة البدلاء إنها فضيحة”.

فيما اعتبر أحد المغردين أن الكرات لا تصل لمهاجم نيس الفرنسي وعرض مساعدة لدعوة لاعب يمكن المهاجم الأسمر من التسجيل.

وحسب إحصائيات المباراة فخلال الشوط الأول لمس بالوتيلي الكرة 5 مرات في نصف ملعب الفريق المنافس و5 مرات في نصف ملعب منتخب بلده دون أي خطورة وغادر اللقاء في الدقيقة 65.