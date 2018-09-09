تشمل بول بوغبا.. مانشستر يونايتد مستعد لصفقة تبادلية ضخمة مع يوفنتوس

تتواصل التكهنات حول مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا مع مانشستر يونايتد، في ظل توتر علاقته مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ورغبة ناديي برشلونة ويوفنتوس في التعاقد معه.

وقال موقع “فوتبول إيطاليا”، إن مانشستر يونايتد على استعداد للتخلي عن بوغبا من خلال صفقة تبادلية مع يوفنتوس، تشمل المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأوضح الموقع أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، يريد استغلال رغبة يوفنتوس في استعادة رونالدو للتعاقد مع ديبالا البالغ من العمر 24 عامًا.

وجلس ديبالا على مقاعد البدلاء في مباراتين مع يوفنتوس، منذ بداية الموسم، بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي قد يثير حفيظة اللاعب الأرجنتيني.

ورحل بوغبا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس مجانًا العام 2012، قبل أن يعود للنادي الإنجليزي العام 2016 مقابل 94 مليون جنيه إسترليني.