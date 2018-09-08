ليس جوزيه مورينيو.. سبب وحيد يجعل بول بوغبا غير سعيد في مانشستر يونايتد

تتواصل التقارير التي تتحدث عن عدم سعادة اللاعب الفرنسي بول بوغبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة مع توتر علاقته مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” اليوم السبت، أن بوغبا غير سعيد في مانشستر يونايتد وأن ذلك يعود إلى أنه يريد أن يشعر أنه النجم الأول في الفريق، خاصة بعد قيادته منتخب فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن التوتر بين بوغبا ومدربه مورينيو انتهى وتم إصلاحه، وأن الأمور بين الطرفين الآن على ما يرام.

ووفقًا للصحيفة فإن المشكلة تكمن في أن بوغبا يريد أن يكون نجم مانشستر يونايتد الأول، وأنه منزعج من مكانة المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

وأشارت “ديلي إكسبريس” إلى أن سانشيز يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يستفز بوغبا الذي يحصل على 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وانضم بوغبا إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2016 قادمًا من يوفنتوس مقابل 94 مليون جنيه إسترليني، علمًا أنه غادر مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس مجانًا صيف العام 2012، في حين انضم سانشيز إلى الفريق في سوق الانتقالات الصيفي الماضي قادمًا من آرسنال، في صفقة تبادلية شملت الأرميني هنريك مخيتريان.

وسجل بوغا (25 عامًا)، مع مانشستر يونايتد هدفين في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2018/2019، علمًا أنه سجل 6 أهداف في 37 مباراة في جميع المسابقات موسم 2017/2018، مقابل 9 أهداف في 51 مباراة موسم 2016/2017.