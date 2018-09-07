إيريك توهير رئيس إنتر ميلان الإيطالي يدير حملة إعادة انتخاب رئيس إندونيسيا

اختار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، رجل الأعمال الملياردير إيريك توهير لإدارة حملة إعادة انتخابه مشيرًا إلى دوره الناجح في تنظيم دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت مؤخرًا في بلاده.

وقاد توهير، الذي يتولى أيضًا رئاسة إنتر ميلان الإيطالي، اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية في 2015 وسط مخاوف بشأن تضخم ميزانية التنظيم وقدرة البلاد على تجهيز بعض الملاعب في الوقت المناسب.

وقال ويدودو في بيان تلفزيوني: “رئيس حملتي سيكون إيريك توهير وهو، كما يعرفه كثيرون منكم، رجل أعمال ناجح ويملك محطات إعلامية وأندية كرة قدم وناديًا لكرة السلة وغير ذلك.

وأضاف ويدودو الذي يخوض الانتخابات ضد الجنرال السابق برابو سوبيانتو في أبريل/ نيسان المقبل “من الواضح أن أي شيء يقوده سيحقق النجاح” مشيرًا إلى تعامل توهير مع ألعاب آسيا التي اختتمت في الثاني من سبتمبر أيلول وهو أكبر حدث متعدد الرياضات بعد الأولمبياد.