بعد أشهر من الغياب للإصابة.. فوزي غلام يعود إلى تدريبات نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم الجمعة، حصول لاعبه الجزائري فوزي غلام، على التصريح الطبي للمشاركة من جديد في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي.

وتعرض فوزي غلام، البالغ من العمر 27 عامًا، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نوفمبر الماضي، في مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض اللاعب الجزائري لانتكاسة، عدما كان قريبًا من التعافي من إصابته؛ ليضطر إلى إجراء عملية في يونيو الماضي.

وأوضح نابولي أن غلام أجرى فحصًا طبيًا مع جرّاحه بير باولو مارياني، وأعطى له التصريح الطبي للمشاركة من جديد في تدريبات نابولي.

ونشرت صفحة نادي نابولي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخبار رائعة من فيلا ستوارت، حيث قام البروفيسور مارياني بفحص فوزي غلام، ووجده قد تعافى كليًا من الإصابة، ويمكنه الآن العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق”.

وانضم فوزي غلام إلى نابولي العام 2014 قادمًا من سانت إيتيان ويمتد عقده مع نابولي حتى العام 2022.

وكان فوزي غلام هدفًا للأندية الأوروبية الكبرى وتردد أن ريال مدريد يريد التعاقد معه، قل أن يغض الطرف عنه بسبب الإصابة.