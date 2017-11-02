الإصابة تُبعد الجزائري فوزي غلام عن نابولي فترةً طويلة

أكد نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن ظهيره الأيسر الجزائري فوزي غلام سيغيب فترة طويلة عن الملاعب، بعد معاناته من إصابة خطيرة في ركبته.

واستبدل غلام، الذي يعتبره ناديه أحد أبرز اللاعبين في مركزه بأوروبا وشارك بشكل دائم في مباريات الفريق بالدوري هذا الموسم، بعد نصف ساعة من مباراة فريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وأكد نابولي في بيان أن الدولي الجزائري يعاني من “تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى” وسيخضع لجراحة، غدًا الجمعة.

وتمثل إصابة غلام ضربة قوية لفرص نابولي، الذي يتصدر الدوري الإيطالي، وفقد نقطتين فقط في أول 11 مباراة، في التتويج باللقب، حيث تفتقر تشكيلته لقائمة بدلاء قوية.

وسجل الدولي الجزائري هدفين هذا الموسم، هي أول أهدافه مع النادي.