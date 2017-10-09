الجزائري فوزي غلام على رادار غوارديولا

بات الجزائري فوزي غلام، ظهير أيسر نابولي، على رادار مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يسعى بيب غوارديولا المدير الفني الإسباني للتعاقد مع مدافع نابولي في يناير المقبل ليكون بديلًا للفرنسي الدولي بنيامين ميندي.

وأُصيب ميندي، ظهير أيسر مانشستر سيتي، الشهر الماضي وخضع لجراحة وسيغيب لعدة أشهر، بعدما أظهرت فحوص بالأشعة وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

،وبرز اسم غلام البالغ عمره 26 عامًا كأفضل بديل لميندي في مركز الظهير الأيسر خاصة وأن عقده مع نابولي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويمكنه الانتقال لأي نادٍ يريد في يناير المقبل مجانًا.

ويرفض الدولي الجزائري تمديد عقده مع نابولي رغم تلقيه عرضًا محسنًا، لأنه يريد خوض تحدٍ جديدٍ في بطولة مختلفة خاصة البريميرليغ.

،ويحرص المدير الفني الإسباني على ضم غلام نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بميندي خاصة وأنه سيكون بديلًا لحين عودة الدولي الفرنسي، حيث لن يدفع مانشيتر سيتي أكثر من 90 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

ويحرص تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي وليفربول على التفاوض مع غلام أيضًا عقب تألقه في الدوري الإيطالي خلال السنوات الماضية.

ويأمل مانشستر سيتي في بدء المفاوضات مع نابولي الأسبوع القادم عندما يلتقي الفريقان في دوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد في مانشستر.

ولعب غلام لمنتخب فرنسا تحت 21 عامًا قبل أن يدافع عن ألوان منتخب الجزائر، وانتقل إلى نابولي من سانت إتيان الفرنسي في 2014 وشارك في 105 مباريات في الدوري الإيطالي وسجل هدفين مع نابولي.