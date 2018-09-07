موعد مباراة إيطاليا وبولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يفتتح المنتخب الإيطالي مشواره في دوري الأمم الأوروبية، اليوم الجمعة، عندما يستضيف منافسه البولندي على ملعب ريناتو دال آرا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

وتقام مباراة إيطاليا وبولندا الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، و20:45 بتوقيت القاهرة، و23:45 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وهذه أول مباراة رسمية للمنتخب الإيطالي، منذ فشله في التأهل إلى كأس العالم 2018، وهي أول مباراة رسمية للمدرب روبيرتو مانشيني مع الآتزوري.

وتقام بطولة دوري أمم أوروبا، مرة واحدة كل عامين، ويشارك فيها 55 منتخبًا للدول الأعضاء باليويفا.

وتقسم الفرق المشاركة على 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات “اليويفا” بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى على مجموعات.

وعقب انتهاء المواجهات في كل مستوى بنظام الذهاب والإياب، تصعد المنتخبات متصدرة المجموعات إلى المستوى الأعلى، وتهبط المنتخبات صاحبة المركز الأخير إلى المستوى الأدنى.

وتلعب المنتخبات الأربعة الأوائل في كل مستوى، دورة مجمعة؛ لتحديد بطل هذا المستوى، بينما تتنافس الفرق الأربعة الأوائل في المستوى الأول على اللقب.

وانطلقت النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، أمس الخميس، وتنتهي في يونيو 2019.