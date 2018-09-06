التعادل السلبي يحسم لقاء ألمانيا وفرنسا بدوري الأمم الأوروبية

تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الفرنسي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالقسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

واكتفى كل فريق بالحصول على نقطة في بداية المشوار بالبطولة القارية، التي تقام للمرة الأولى.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة خلال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوي التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات، بحسب عددها في التصنيف، ووضعت المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف الخاص باليويفا.