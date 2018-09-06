مباراة فرنسا وألمانيا.. روديغر يدهس رقبة بافارد بشكل عنيف (فيديو وصور)

تدخل المدافع الألماني أنتونيو روديغر بشكل خشن جدًا على بنيامين بافارد لاعب منتخب فرنسا، في المباراة التي تجمعهما لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية.

وفي الدقيقة الرابعة دهس روديغر رقبة بافارد بشكل خشن وعنيف لكن الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو لم يشهر أي بطاقة في وجه المدافع الألماني.

وأظهرت الصور أن روديغر دهس رقبة بافارد وظهر ذلك جليًا على رقبة بافارد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وهذه أول مباراة للمنتخب الفرنسي منذ تتويجه بكأس العالم 2018، وهي أول مباراة كذلك لألمانيا منذ الخروج من الدور الأول للمونديال.

رودريغز وتدخل غريب على الشاب بافار !! HD pic.twitter.com/KrJQPL2XTH — انا موت (@OOQQ8808) ٦ سبتمبر ٢٠١٨