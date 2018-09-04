كريستيانو رونالدو يستعد لمقاضاة قناة تلفزيونية بسبب جورجينا رودريغيز

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي كلف محاميه باتخاذ إجراءات قانونية ضد قناة ” ميديا سات ” الإسبانية لنشر أحد برامجها أخبار حول صديقته جورجينا رودريغيز.

وكان البرنامج قد ادعى أن جورجينا رودريغيز هجرت جدتها التي تقيم في مورسيا ووالدها الذي يقيم في الأرجنتين ولم تعد تتصل بهما منذ بداية علاقتها مع النجم البرتغالي.

ورغم كون الثنائي يعاني من أمراض وحاول الاتصال بها خصوصا جدتها التي تبلغ من العمر 82 سنة لكن جورجينا رودريغيز لم تستجب لاتصالهما.

ونشر البرنامج تسجيلات مع جدة جورجينا رودريغيز والتي تعتبر بمثابة أم ثانية لها.

وحسب مصدر مقرب من النجم البرتغالي فالقضية ستفصل فيها المحاكم الإسبانية وبعث محاميه رسالة للقناة لإيقاف المعلومات حول عائلة جورجينا رودريغيز.

وأخذت قناة ” ميديا سات ” تهديدات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومحاميه مأخذ الجد بعدما توصلوا برسالة من محامي النجم البرتغالي تطالبهم بتوقيف المعلومات الخاصة بعائلة صديقته وقرروا إيقاف التحقيقات في الموضوع.