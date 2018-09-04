راتب رونالدو أعلى 3 مرات من أغلى لاعب في إيطاليا

يعاني كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد من الغياب عن التسجيل مع فريقه الجديد يوفنتوس بعد ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أنه يحصل على 19.5 مليون جنيه إسترليني أكثر من أي لاعب في إيطاليا.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية إلى أن قائد البرتغال البالغ عمره 33 عامًا يحصل على أكثر من ثلاثة أمثال أي نجم آخر، براتب سنوي يبلغ 28 مليون جنيه إسترليني، بعد انتقاله من ريال مدريد إلى اليوفي في يوليو/تموز الماضي مقابل 99 مليون إسترليني.

ويبلغ الراتب الأسبوعي لرونالدو أكثر من 500 ألف إسترليني، أي ما لا يرقى إليه أي لاعب في الدوري الإيطالي، وعلى رأسهم جونزالو هيغواين وباولو ديبالا وجيانلويغي دوناروما.

ويحصل هيغواين على ثاني أعلى أجر في إيطاليا براتب سنوي قدره 8.5 مليون جنيه إسترليني وهو أقل بنحو 19.5 مليون جنيه إسترليني مما يحصل عليه رونالدو.

ويحصل باولو ديبالا لاعب يوفنتوس على ستة ملايين إسترليني سنويًا وكذلك يتفوق “الدون” على دوناروما وليوناردو بونوتشي وماورو إيكاردي.

وتغلب حامل لقب الدوري الإيطالي على منافسيه في أول ثلاث مباريات، لكن لم يفلح رونالدو في هز الشباك في أي من المباريات الثلاث.

وويأمل رونالدو وزملاؤه في يوفنتوس في أن يتمكنوا من الحفاظ على هذه البداية الرائعة في سعي الفريق للفوز باللقب الثامن في الدوري الإيطالي على التوالي.

ويحتل رونالدو المركز الثاني في العالم في قائمة الأعلى أجرًا برصيد 28.5 مليون إسترليني بعد نيمار الذي يحصل من باريس سان جيرمان على 31 مليون، لكنه يتفوق على ليونيل ميسي الذي يحصل على 26 مليون إسترليني سنويًا.