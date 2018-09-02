سامبدوريا يذيق نابولي مرارة الخسارة وساسولو يواصل المغامرة في الدوري الإيطالي (فيديو)

أذاق سامبدوريا منافسه نابولي مرارة الخسارة الأولى في الدوري الإيطالي، بعدما أسقطه 0/3 على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وأنهى سامبدوريا الشوط الأول متقدمًا 2/0 بعد هدفين من غريغوري ديفريل في الدقيقتين 11، و32.

وجاء الهدف الأول لسامبدوريا بتسديدة رائعة من غريغوري ديفريل بعدما استغل تمرير فابيو كوالياريلا.

وبعد هجمة منظمة مرر ريكاردو سابونارا الكرة إلى غريغوري ديفريل ليودعها في شباك الحارس دافيد أوسبينا راميريز دون صعوبة، لينتهي الشوط الأول على تقدم سامبدوريا 2/0.

وفشل نابولي في تسجيل أهداف في الشوط الثاني، وأضاف فابيو كوالياريلا الهدف الثالث لسامبدوريا بطريقة رائعة في الدقيقة 75.

وجمدت الخسارة رصيد نابولي عند 6 نقاط في المركز الخامس، في حين حقق سامبدوريا أول فوز له ليحقق 3 نقاط ثمينة.

ولحساب الجولة حقق ساسولو فوزًا دراميًا على جنوة بنتيجة 5/3، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن يوفنتوس المتصدر.

كما حقق فيورنتينا فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على أودينيزي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، مقابل 4 نقاط لأودينيزي في المركز العاشر.

وفاز كالياري 1/0 على أتلانتا ولاتسيو بالنتيجة ذاتها على فروسينوني.

الدوري الايطالي | سامبدوريا 1 × 0 نابولي | هدف اول سامبدوريا مرتدة رائعة وهدف راائع ???????????????????????? HD@IF24HD pic.twitter.com/KDR0XS3Q3V — انا موت (@OOQQ8808) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الايطالي | سامبدوريا 2 × 0 نابولي | هدف الثاني سامبدوريا HD@IF24HD pic.twitter.com/BJYoJ8X1Yj — انا موت (@OOQQ8808) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

هدف كوالياريلا العااااااااااالمي كــــــــاملا ???????????????????????????????? HD هدف الجولة بدون منااااااااازع FULL HD@IF24HD pic.twitter.com/2CAoweDBIY — انا موت (@OOQQ8808) ٢ سبتمبر ٢٠١٨