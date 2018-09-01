يوفنتوس يعبر بارما بثنائية ويواصل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على مضيفه بارما بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ولم يحتج يوفنتوس سوى لدقيقة واحدة، قبل أن يتقدم في الدقيقة الثانية بهدف ماريو ماندزوكيتش بعد عرضية من فيدريكو بيرنارديسكي مرت من المدافع، ووصلت إلى ماندزوكيتش الذي سدد في المرمى مسجلًا الهدف الأول.

ومن عرضية متقنة من الجهة اليسرى مرت من تشيزني، قابلها جيرفينيو في المرمى الخالي مسجلًا التعادل لبارما في الدقيقة الـ33.

ولجأ ماسيميليانو أليجري إلى الدكة من أجل إضافة هجومية أخرى، فشارك دوجلاس كوستا بدلًا من فيدريكو بيرنارديسكي في الدقيقة الـ55.

وفور نزوله، أضاف يوفنتوس الهدف الثاني في الدقيقة الـ58 عن طريق بلايس ماتويدي بعد تبادل للكرة بينه وبين ماندزوكيتش، ومررها الكرواتي بكعبه إلى ماتويدي ليسدد في سقف الشبكة مسجلًا الهدف الثاني.

وضغط بارما على يوفنتوس باقي الدقائق لتحقيق التعادل، واحتسب الحكم أربع دقائق كوقتٍ محتسبٍ بدلًا من ضائع، لكنها مرت بسلام، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

وفوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد بارما عند نقطة واحدة في المركز الـ14.