أهداف مباراة يوفنتوس وبارما.. ماندجوكيتش يتقدم لليوفي.. وكواسي يتعادل (فيديو)

وضع ماريو ماندجوكيتش يوفنتوس في المقدمة في المواجهة التي جمعته بفريق بارما، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف سريعًا في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 33 تعادل كواسي غيرفينهو لبارما.

.@GervinhOfficial scores his first goal for Parma & it comes at the perfect time to equalize vs Juventus ????

Gervinho scores. 1-1. pic.twitter.com/zhI60ErFtA

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) September 1, 2018