أهداف مباراة يوفنتوس وبارما.. ماندجوكيتش يتقدم لليوفي.. وكواسي يتعادل (فيديو)

وضع ماريو ماندجوكيتش يوفنتوس في المقدمة في المواجهة التي جمعته بفريق بارما، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف سريعًا في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 33 تعادل كواسي غيرفينهو لبارما.

.@GervinhOfficial scores his first goal for Parma & it comes at the perfect time to equalize vs Juventus ????

Gervinho scores. 1-1. pic.twitter.com/zhI60ErFtA — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) September 1, 2018

وسيحاول يوفنتوس تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم للحفاظ على القمة التي اعتاد عليها خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد التتويج بلقب الأسكوديتو 7 مرات على التوالي، متسلحًا بالعديد من النجوم، وعلى رأسهم أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو.

ويسعى رونالدو في هذه المباراة إلى الوصول للشباك لأول مرة في الكالتشيو بعد مباراتين من الصيام مع السيدة العجوز، رغم أنه حاول 7 مرات الوصول إلى المرمى، كان من بينها أربع محاولات بين الخشبات الثلاث، ويبدو أنه سينهي صيامه عن التهديف أمام بارما.

أما بارما العريق الذي عاد من كبوته هذا الموسم بعد التأهل إلى دوري الدرجة الأولى، فقد واجه أودينيزي، وتعادل معه إيجابيًا بهدفين لكل فريق، ثم خسر أمام سبال بهدف دون رد، ليحصد نقطة واحدة حتى الآن.