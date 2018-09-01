هل يعود بول بوغبا إلى يوفنتوس في الانتقالات الشتوية؟

تصرّ الصحف الإيطالية على أن بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد سيعود إلى يوفنتوس إن آجلًا أو عاجلًا خاصة بعد خلافه الكبير مع مدربه جوزيه مورينيو.

لكن الجديد في الأمر أن صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية ذكرت أن الدولي الفرنسي الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم الأخيرة في روسيا ينوي العودة إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

ويأمل بوغبا البالغ من العمر 25 عامًا في الانضمام إلى مشروع يوفنتوس خاصة بعد انضمام كريستيانو رونالدو من ريال مدريد في يوليو الماضي.

وسعى برشلونة خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات لاستغلال الخلاف بين بوغبا ومورينيو في ضم اللاعب لكن النادي الإنجليزي رفض الفكرة تمامًا.

ويسعى النادي الإيطالي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن يوفنتوس منذ 22 عامًا رغم أنه بطل الدوري المحلي في آخر 7 مواسم.

ومن أجل تحقيق ذلك الحلم جاء التعاقد مع رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا، والساعي لمجد شخصي جديد بعيدًا عن النادي الملكي الذي حقق معه الكثير من الألقاب على مدار 9 أعوام.

وانضم بوغبا إلى يوفنتوس العام 2012 مجانًا عندما استغنى عنه السير أليكس فيرغسون قبل أن يعيده مورينيو في 2016 في صفقة قياسية آنذاك بلغت 105 ملايين يورو عام 2016، لكن علاقته مع المدرب الاستثنائي تدهورت ووصلت إلى مرحلة الانهيار.