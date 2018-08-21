حرب تصريحات بين رايولا وكيل بول بوغبا وسكولز أسطورة مانشستر يونايتد

ردَّ مينو ريولا وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا، على تصريحات أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز الذي انتقد خلالها موكله بعد لقاء برايتون.

وكان بول سكولز انتقد بول بوغبا الذي حمل شارة قيادة يونايتد قائلًا: “هناك غياب لقائد في الفريق، اعتقدنا أن بول بوغبا سيكون مرشحًا مثاليًا لهذا الدور، لكن مستواه كان سيئًا ولم يكن قائدًا.”

وكتب الوكيل الشهير الهولندي الجنسية الإيطالي الأصل على صفحته على “تويتر”: “هناك أشخاص يحتاجون للكلام خوفًا من أن يتم نسيانهم، بول سكولز لن يعترف بقائد سوى إن كان السير وينستون تشريرشيل.”

Some people need to talk for fear of being forgotten. Paul Scholes wouldn’t recognize a leader if he was in front of Sir Winston Churchill. @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) August 21, 2018

وأضاف الوكيل: “بول سكولز يجب أن يصبح مديرًا رياضيًا، وينصح إد وودورد ببيع بول بوغبا، ستكون ليالي دون نوم لإيجاد فريق جديد لبوغبا.”

ويعتبر مينو ريولا من الوكلاء الذين يدافعون عن لاعبيهم بشكل جيد ويحصلون على عمولات كبيرة.

وتحدثت تقارير صحفية عديدة عن رغبة بول بوغبا في الانتقال إلى نادي برشلونة بسبب خلافات مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، غير أن الأخير رفض التفريط في اللاعب.

ويمر يونايتد بفترة عدم اتزان حيث خسر أمام برايتون في الجولة الثانية من مباريات الدوري الإنجليزي، ويستعد حاليًا لمواجهة توتنهام.