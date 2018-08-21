هل تفاوض مانشستر يونايتد مع زيدان لخلافة مورينيو؟

ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أن فريق مانشستر يونايتد يدعم مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو رغم المشاكل الأخيرة التي عرفها الفريق بينه وبين لاعبيه، والخسارة أمام برايتون والتي أغضبت الرئيس التنفيذي للفريق.

وحسب مصدر تحدث للصحيفة، فإن إدارة مانشستر يونايتد لم تفتح مفاوضات مع أي مدرب لكونها تملك مدربًا حاليًا هو البرتغالي جوزيه مورينيو، رغم كون بضع إشاعات تحدثت عن رغبة الفريق في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد.

وقال المصدر للصحيفة :”لماذا نريد أن نتحدث مع زيدان، وليس لدينا منصب شاغر في الفريق.”

ويواجه المدرب البرتغالي تحديًا جديدًا بعد الخسارة أمام برايتون حيث سيواجه مانشستر يونايتد في أولد ترافورد الاثنين المقبل فريق توتنهام ومدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والذي حقق فوزين متتاليين.

ويحتاج مورينيو لعودة فريقه للفوز، وخصوصًا في لقاء قوي لاستعادة ثقة الجماهير وملاك الفريق والحفاظ على منصبه.