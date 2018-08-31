أليغري: رونالدو “غاضب” وغيابه عن حفل جوائز الاتحاد الأوروبي قرار شخصي

يرى ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس أنه من الطبيعي ألا يشعر مهاجمه الجديد كريستيانو رونالدو بالرضا لعدم فوزه بجائزة أفضل لاعب أوروبي للعام الحالي.

وغاب الهداف التاريخي لريال مدريد عن حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي للعبة في موناكو، بينما تُوّج زميله السابق لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال على حساب رونالدو، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن أليغري قوله:”من الطبيعي بالنسبة له أن يشعر بالغضب، وفي الموسم الماضي كان هداف دوري أبطال أوروبا، وهذا هو المعيار الذي دائمًا يسعى لتحقيقه حتى يكون الأبرز، وبالنسبة لنا هذه أفضلية يملكها رونالدو”.

وأضاف المدير الفني لبطل إيطاليا:”غياب رونالدو عن حضور الحفل قرار شخصي ويجب أن نحترمه، ويحترمه الجميع”.

وبهذا التصريح ينفي أليغري أن يكون يوفنتوس طلب من لاعبه الجديد عدم حضور الحفل الذي أقيم في موناكو لسحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشنَّ خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، وكذلك شقيقة قائد البرتغالي هجومًا حادًا على الاتحاد الأوروبي وكذلك مودريتش لعدم فوز رونالدو بالجائزة.

ولم يسجل رونالدو حتى الآن أي هدف مع يوفنتوس رغم مشاركته في أول مباراتين بالدوري، وسيقود الفريق خلال مباراته المقبلة بالدوري أمام بارما.