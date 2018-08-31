فرناندو سانتوس: لهذا السبب تم استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة منتخب البرتغال

كشف فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي عن خلفية قراراه استبعاد القائد كريستيانو رونالدو من التشكيلة، التي ستخوض المباراتين المقبلتين وديًا ضد كرواتيا في 6 سبتمبر (أيلول)، وفي التاسع منه ضد إيطاليا في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وقال سانتوس إن رونالدو هو من طلب لرغبته في الحصول على راحة لأطول فترة ممكنة.

وأكد سانتوس أن رونالدو تباحث معه بعد انتقاله هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي: “وقررت، نظرًا إلى عملية التأقلم التي يحتاج إليها، بألا يكون معنا في هذه الفترة”.

ولم يكن استبعاد ابن الـ33 عامًا عن التشكيلة الأولى لبلاده بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 على يد الأوروغواي (1-2)، مفاجئًا، إذ تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الغاية منه التركيز على مهمته مع فريقه الجديد بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة.

وكشفت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية الأربعاء، أن أفضل هداف في تاريخ بلاده وقائد المنتخب الوطني، يريد أن يجعل من يوفنتوس أولويته في الوقت الراهن، وسيبقى في تورينو من أجل أن يكون في أفضل وضع بدني ممكن، وللتعرف على زملائه الجدد بشكل أفضل.

وانضم صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى يوفنتوس هذا الصيف، قادمًا من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو، وشارك في المباراتين الأوليين اللتين فاز بهما فريقه الجديد في الدوري، دون أن يسجل.

واستعان يوفنتوس برونالدو على أمل قيادته الى لقب دوري الأبطال، لاسيما أنه يتمتع بخبرة واسعة في المسابقة القارية، التي أحرز لقبها أربع مرات مع ريال (2014، 2016، 2017 و2018)، علماً أنه توج بلقبها للمرة الأولى مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي (2008)، وهو هدافها التاريخي مع 121 هدفًا، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي.

ولم يفز فريق “السيدة العجوز” بلقب دوري الأبطال منذ 1996 رغم خوضه المباراة النهائية خمس مرات بعد ذلك: 1997 (خسر أمام بروسيا دورتموند الألماني)، و1998 (أمام ريال)، و2003 (أمام مواطنه ميلان)، و2015 أمام برشلونة و2017 (أمام ريال).

وخرج عملاق تورينو الموسم الماضي من ربع النهائي على يد ريال ورونالدو، الذي اختير هدفه المقصي الرائع في مرمى جانلويجي بوفون خلال لقاء الذهاب (3-0) أفضل هدف للموسم.