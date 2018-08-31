مباراة ميلان ضد روما.. من يكسب الرهان طموح دي فرانشيسكو أم صلابة غاتوزو؟

يتابع عشاق الكرة الإيطالية المواجهة المثيرة التي تجمع بين ميلان وضيفه روما، مساء الجمعة، على ملعب سان سيرو بالجولة الثالثة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويحتل ميلان المركز السابع عشر؛ بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام نابولي وتأجيل لقاء جنوة بالجولة الأولى، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 4 نقاط، بالفوز على تورينو والتعادل مع أتالانتا.

وتبدو المباراة مسرحًا لصراع تكتيكي مثير بين المدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لروما وغينارو غاتوزو المدير الفني للميلان، وهو ما ترصد ملامحه شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الـ 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة في منطقة الشرق الأوسط عبر قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق خليل البلوشي.

تاريخ المواجهات

يتفوق ميلان في مرات الفوز على روما في تاريخ المواجهات بينهما على صعيد الدوري.

وفاز روما بالدوري 44 مرة مقابل 73 فوزًا لميلان، وهو أكثر فريق يفوز على روما بالدوري.

وفاز روما في آخر زيارة لملعب سان سيرو بثنائية إدين دجيكو وأليساندرو فلورينزي في الدوري، الموسم الماضي، وفاز ميلان في أولمبيكو بالدوري بثنائية باتريك كوتورني ودافيد كاباريا.

صلابة غاتوزو وخلطة الروسونيري

يراهن غاتوزو على الصلابة المعتادة عنه، سواء كمدرب أو لاعب، وأيضًا الروح القتالية التي ينقلها للاعبيه في خلطة الروسونيري التي يتميز بها لاعبو ميلان.

ويعتمد غاتوزو على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس جيانلويجي دوناروما وأمامه أليسيو رومانيولي وماتيو ومايسيتشو ودافيد كابريا وريكاردو رودريغيز، في خط دفاع ظهرت عدة أخطاء فادحة له في مباراة نابولي.

ويعوّل على الثلاثي فرانك كيسي ولوكاس بيليا وجياكوم بونافينتورا في الوسط، مع المثلث الهجومي سوسو وفابيو بوريني والهداف غونزالو هيغواين.

الذئاب وأفكار دي فرانشيسكو

يسعى المدرب دي فرانشيسكو لتحقيق الفوز على ميلان في عقر داره؛ بحثًا عن التواجد منذ البداية في دائرة المنافسة.

ويضع دي فرانشيسكو أفكاره على طريقة 4-3-3 معتمدًا على الحارس روبن أولسن وأمامه رباعي دفاعي قوي يضم فيدريكو فازيو وكوستاس مانولاس وأليساندرو فلورينزي وألكسندر كولاروف، ويعتمد فرانشيسكو مع الذئاب على انطلاقات الظهيرين.

وفي خط الوسط يعول المدير الفني على لاعب الارتكاز المخضرم دانيلي دي روسي، مع تمريرات خافيير باستوري المميزة وستيفن نزونزي أو بريان كريستانت.

وفي الهجوم تتجه الأنظار للهداف البوسني إدين دجيكو مع الجناحين ستيفن الشعراوي أو لورينزو بيلغريني وغانجيز أوندير.

وأكد عماد دربالة المتخصص في الكرة الإيطالية لشبكة “إرم نيوز”، أن خط الوسط سيحسم الكثير من ملامح المواجهة بين ميلان وروما، خاصة مع تفوق روما في بناء الهجمات بسرعة فائقة.

وأضاف: “رهان غاتوزو سيكون على غلق المساحات أمام روما، والسيطرة على وسط الملعب”.