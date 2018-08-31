موعد مباراة ميلان وروما اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يخوض ميلان مباراة قمة أخرى عندما يستضيف منافسه روما في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2018/2019.

وافتتح ميلان مبارياته في الدوري الإيطالي بمباراة قمة أمام نابولي، لكنه خسر المباراة 2/3، رغم أنه كان متقدمًا 2/0.

وتقام مباراة ميلان وروما على ملعب سان سيرو، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة ميلان وروما على قناة beIN SPORTS HD 4، ويتولى خليل البلوشي مهمة التعليق عليها.

ولعب روما مباراتين في الدوري الإيطالي، إذ فاز في الأولى 1/0 على تورينو، ثم تعادل 3/3 مع أتلانتا، في حين خسر ميلان أمام نابولي، وتأجلت مباراته أمام جنوة.