روما يستفز نادي برشلونة بعد وقوعه مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (صورة)

استفز روما من خلال حسابه في موقع “تويتر” نادي برشلونة الإسباني، بعدما أوقعت القرعة روما مع ريال مدريد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2018/2019.

ونشر روما مقطع فيديو لهدف لاعبه كوستاس مانولاس على برشلونة، في ربع نهائي البطولة القارية الموسم الماضي وكتب: “نتوقع تصفيقًا حارًا لهذا الرجل قبل المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو”.

ويشير روما إلى هدف كوستاس مانولاس في فوز روما 3/0 على النادي الكتالوني في إياب ربع نهائي البطولة، ليتأهل النادي الإيطالي إلى نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة 4/1، إذ تأهل روما لأفضلية التسجيل خارج ملعبه.

وكان ريال مدريد قد أطاح بيوفنتوس في الدور ذاته بنتيجة إجمالية 4/3، ثم أطاح ببايرن ميونخ في نصف النهائي، قبل أن يهزم ليفربول 3/1 في المباراة النهائية ويتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

يشار إلى أن برشلونة فشل في تجاوز دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم، إذ ودع أمام روما الموسم الماضي، وأمام يوفنتوس موسم 2016/2017، وأمام أتلتيكو مدريد موسم 2015/2016.

Expecting a standing ovation for this man before the match at the Santiago Bernabéu pic.twitter.com/fuhJ8FNmSK

— AS Roma English (@ASRomaEN) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨