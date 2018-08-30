حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا.. “اللقاء المنتظر” يخطف الأضواء

ستستضيف إمارة موناكو، الليلة، حفل قرعة دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكذلك توزيع جوائز أفضل لاعب في القارة الموسم الماضي، فضلًا عن اللقاء الأول بين كريستيانو رونالدو وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، منذ انتقال “الدون” إلى يوفنتوس.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه عندما رحل إلى بطل إيطاليا الشهر الماضي، تبادل رسائل الوداع مع بيريز عبر الهواتف المحمولة، لكن ستتاح لهما الفرصة الليلة للقاء وجهًا لوجه.

ويريد رئيس ريال مدريد استعادة بعض من علاقته الطبيعية مع الهداف التاريخي للنادي الملكي، حيث لم يعقد رونالدو مؤتمرًا صحفيًا وداعيًا، وسافر إلى تورينو مباشرة بعد كأس العالم دون العودة لمدريد.

ويبدو المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا سعيدًا في حياته الجديدة في تورينو، في ظل غياب هذه الأجواء عن مدريد خلال الموسم الماضي؛ ما دفعه للرحيل للبحث عن تحد جديد وتقدير كبير من ناديه.

ويتنافس رونالدو مع المصري محمد صلاح والكرواتي لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، لكن كل الأنظار ستتركز على اللقاء المرتقب بين قائد البرتغال وبيريز.

وأنفق يوفنتوس 100 مليون يورو (114.37 مليون دولار) لضم اللاعب البرتغالي، الذي شارك أساسيًا في أول مباراتين مع فريقه بالدوري الإيطالي، لكنه لم يهز الشباك بعد.