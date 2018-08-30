الموعد والقنوات الناقلة لحفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا.. هل يحصد محمد صلاح جائزتين؟

تحتضن إمارة موناكو حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي يشهد توزيع جوائز الأفضل في القارة الأوروبية، وقرعة دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويبدأ حفل الويفا الساعة السادسة مساءً بتوقيت موناكو، السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية (الرابعة مساءً بتوقيت غرينتش) وينقل على قنوات بي ان سبورتس الإخبارية المفتوحة وعلى موقع “يوتوب” وعلى موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويشهد الحفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأبرزها جائزة أفضل لاعب في القارة والتي يتنافس عليها المصري محمد صلاح نجم ليفربول بالإضافة للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس حاليا والكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.

كما سيكون محمد صلاح مرشحًا لجائزة أفضل مهاجم برفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتنافس الكرواتي مودريتش نجم ريال مدريد وزميله الألماني توني كروس ولاعب مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين على جائزة أفضل لاعب وسط، فيما يسيطر لاعبي ريال مدريد على ترشيحات أفضل مدافع وهم: الإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو والفرنسي رافائيل فاران.

ويتنافس الحارس البرازيلي أليسون بيكر المنتقل لليفربول مع الحارس المخضرم جانلويجي بوفون المنتقل لباريس سان جيرمان والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس ( ريال مدريد ) على جائزة أفضل حارس.

بينما يتنافس الفرنسي أنطوان غريزمان وزميله في أتلتيكو مدريد الأوروغوياني دييغو غودين ونجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي ديمتري باييت على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي.

وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة في أوروبا الفرنسية أماندين هنري وزميلتها في فريق أولمبيك ليون الفرنسي النرويجية أدا هيغربرغ ولاعب فولفسبورغ الألماني الدنماركية بيرنيل هاردر.

وتم اختيار المتنافسين على لقب أفضل لاعب في أوروبا بعد تصويت من طرف 80 مدربًا لفرق شاركت في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا ( 32 فريقًا ) والنسخة الماضية من الدوري الأوروبي ( 48 فريقًا ) و55 صحفيًا.

ويبقى ثنائي ريال مدريد للموسم الماضي مرشحًا بقوة لحصد لقب أفضل لاعب في القارة الأوروبية مع امتياز طفيف للكرواتي لوكا مودريتش الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ولعب نهائي كأس العالم في روسيا برفقة منتخب بلاده واختير أفضل لاعب في الدورة.

بينما توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -المنتقل ليوفنتوس الإيطالي- بلقب دوري أبطال أوروبا وتوج هدافًا للمسابقة للموسم السادس على التوالي وحامل لقب أفضل لاعب أوروبي في السنتين الماضيتين.

بينما تبقى حظوظ النجم المصري محمد صلاح أقل بعد خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا رغم فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيقه لعدة أرقام قياسية في أول موسم له في إنجلترا.

وتفوق محمد صلاح على الثنائي، جماهيريًا إذ إن أغلب تصويت الجماهير صبَّ في مصلحته، لكن تصويت المدربين والصحفيين ينحاز دائمًا للألقاب.