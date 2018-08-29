من المخطئ في أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة؟.. شاهد رأي الشارع المصري (فيديو إرم)

سيطرت أزمة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، على الشارع الرياضي خلال الأيام الماضية، وأصبحت الشغل الشاغل لنشطاء مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

صلاح تقدم بمطالب محددة لاتحاد الكرة، لتنفيذها قبل قدومه إلى معسكر المنتخب المقبل، منها أمور تنظيمية أثناء تواجده مع الفريق وأخرى تسويقية، ومع تجاهل الجبلاية له وهجوم البعض عليه خرج في “لايف” على “فيس بوك” ليوضح ملابسات الأزمة.

“إرم نيوز” تقدم في هذا الفيديو رأي فئة من الشارع الرياضي في مصر بشأن الأزمة، ومن الطرف المخطئ من وجهة نظرهم محمد صلاح أم اتحاد الكرة؟…

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