هل تشعل الركلات الحرة وضربات الجزاء الأزمات في يوفنتوس؟.. بيانتيش يجيب

خفف البوسني ميراليم بيانتيش، متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، من سيطرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تسديد الركلات الحرة القريبة من مربع العمليات، مؤكدًا أن التنافس سيكون قويًا بينه وبين النجم البرتغالي، والنجم الأرجنتيني باولو ديبالا خلال الموسم الحالي.

وأكد نجم وسط يوفنتوس أن النجم البرتغالي يسدد بشكل جيد، موضحًا: “أنا وديبالا كنا نتنافس على تسديد ضربات الخطأ، لكن حاليًا أضيف إلينا رونالدو هو يسدد بشكل جيد وسيكون له نصيب بنسبة 100%”.

لكن الصحافة الإيطالية تحدثت عن نسبة النجاح للثلاثي في تسديد ضربات الخطأ، حيث يملك ديبالا نسبة 18% وبيانيتش نسبة 13% من النجاح، بينما لا تتجاوز نسبة نجاح النجم البرتغالي 6%، رغم كون التاريخ يحتفظ له بأهداف من ضربات خطأ مميزة.

وسيكون البوسني المتضرر الأكبر؛ لكون الموسم الماضي كان التنفيذ واضحًا بينه وبين ديبالا، الذي يسدد الضربات التي تكون في الجهة اليمنى والنجم البوسني الجهة اليسرى وهي نفس الجهة التي يفضل النجم البرتغالي التسديد منها.

ولن يقتصر الأمر على الركلات الحرة، فضربات الجزاء سيقوم النجم البرتغالي بتسديدها، وكان ديبالا هو المكلف سابقًا رغم كونه الموسم الماضي ترك المهمة لغونزالو هيغواين بعدما أهدر ضربتي جزاء أمام أتلانتا ولاتسيو في الدقائق الأخيرة كلفت يوفنتوس خسارة 3 نقاط.

وعاد ديبالا للتسجيل في آخر الموسم بعد تضييع هيغواين لضربة جزاء، لكنه هذا الموسم سيترك للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسؤولية التنفيذ.