“يويفا” يختار مقصية كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الأفضل في أوروبا 

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان لاعبًا بصفوف ريال مدريد الإسباني في مرمى يوفنتوس الإيطالي، الأفضل في الموسم الماضي للبطولات القارية.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، تم اختيار مقصية البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، في مرمى “السيدة العجوز”، كأفضل هدف خلال الموسم الماضي.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 28, 2018