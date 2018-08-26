أليغري يطالب جماهير يوفنتوس بالصبر على كريستيانو رونالدو

حثَّ ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس جماهير النادي على ضرورة الصبر على كريستيانو رونالدو بعد فشل البرتغالي في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعد انتقاله لليوفي من ريال مدريد الشهر الماضي.

وأهدر رونالدو البالغ عمره 33 عامًا فرصة أمام المرمى، لكن لمسته تحوّلت إلى تمريرة حاسمة لماريو مانزوكيتش ليفوز يوفنتوس بهدفين نظيفين على ضيفه لاتسيو وأبدى الهداف التاريخي لريال مدريد انزعاجه من ضياع الفرصة.

وحصد يوفنتوس الساعي للقبه الثامن على التوالي النقطة السادسة من مباراتين لكن رونالدو ما زال بانتظار هدفه الأول منذ انتقاله قادمًا من ريال مدريد.

ووضع ميرالم بيانيتش يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة الـ 30 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف الفريق القادم من تورينو الهدف الثاني قبل 15 دقيقة من النهاية.

ولمس توماس ستراكوشا حارس لاتسيو تمريرة جواو كانسيلو العرضية المنخفضة لتصطدم بقدم رونالدو لتتحول بقدمه اليمنى في اتجاه المرمى لكنها اصطدمت بكعب قدمه اليسرى لتتهيأ أمام مانزوكيتش الذي سددها في الشباك.

وقال أليغري لموقع النادي على الإنترنت عقب المباراة “تسرعنا في البداية. كان هناك حماسة من الجماهير بشأن مشاركة رونالدو الأولى على ملعبنا ولهذا كان التسرع. كنا بحاجة إلى إظهار المزيد من الصبر.

“في بعض الأحيان يكون الأداء سريعًا وفي أحيان أخرى يكون بطيئًا ، لكننا نحتاج إلى تحريك الكرة بسرعة أكبر لكن هذا سيتحسن. نجحنا اليوم في تحقيق فوز مهم على أحد المنافسين المباشرين. لم يكن من السهل اللعب ضد لاتسيو بسبب هجومهم المعاكس، لكنَّ المدافعين حافظوا على ثباتهم. أنا مسرور بكيفية استقرار رونالدو”.

رونالدو دون أي هدف بعد 11 تسديدة في لقاءين

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل أول أهدافه الرسمية برفقة فريقه الجديد يوفنتوس بعد لقاءين في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى رغم كل المحاولات.

وحلال لقاءين أمام كييفو فيرونا ولاتسيو سدد النجم السابق لريال مدريد 11 مرة على مرمى المنافس، 7 منها بين الخشبات الثلاث لكن دون أن يتمكن من هز المرمى.

وخلال لقاء لاتسيو سدد النجم البرتغالي ضربة خطأ لكن في الحائط ومنعه حارس مرمى لاتسيو من هدف محقق تحوَّل لتمريرة من النجم البرتغالي لماريو ماندزوكيتش الذي سجل الهدف الثاني.

وكانت تمريرة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو في طريقها بسهولة لمواطنه النجم البرتغالي ليسكنها في مرمى فارغ لكن الحارس الألباني توماس ستراكوشا غيَّر من مسار الكرة لتصدم رجل رونالدو وتصل لماندزوكيتش الذي سجل الهدف الثاني.

وسدد رونالدو 7 مرات أمام كيفو فيرونا 4 منها بين الخشبات الثلاث وأمام لاتسيو 4 مرات 3 منها بين الخشبات الثلاث دون أن تدخل أي منها المرمى.