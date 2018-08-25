يوفنتوس يهزم لاتسيو ويحقق فوزه الثاني تواليًا في الدوري الإيطالي (فيديو)

تغلب يوفنتوس بنتيجة 2/0 على ضيفه لاتسيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي للموسم 2018/2019.

وسجل البوسني ميرالم بيانيتش الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 30، بتسديدة قوية من خارج المنطقة، وضاعف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش النتيجة في الدقيقة 75.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 6 نقاط في المركز الأول، في حين ظل لاتسيو في قاع الترتيب دون أي نقطة بعد هزيمتين متتاليتين.

وفشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في زيارة الشباك للمرة الثانية على التوالي، والأولى على ملعب يوفنتوس، رغم أن الحظ عانده كثيرًا، إذ تصدى حارس لاتسيو لأكثر من كرة، كما جاء الهدف الثاني بعد تسديدة منه.

بيانيتش سجل الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 30 : pic.twitter.com/5JNFFCxgnt — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨