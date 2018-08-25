أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو.. ميراليم بيانيتش وماندجوكيتش يسجلان للبيانكونيري (فيديو)

سجل اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش الهدف الأول لفريقه يوفنتوس في مباراته أمام لاتسيو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2018/2019.

وجاء هدف بيانيتش في الدقيقة 30 من الشوط الأول بتسديدة فشل حارس لاتسيو في التصدي لها.

وسجل الكرواتي ماريو ماندجوكيتش الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 75 بمساعدة كريستيانو رونالدو.

ويلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، وهذه أول مباراة لرونالدو على ملعب يوفنتوس، منذ انضمامه للفريق مقابل نحو 100 مليون يورو، قادمًا من ريال مدريد.

وكان يوفنتوس قد افتتح موسمه بالفوز 3/2 على كييفو فيرونا.

بيانيتش سجل الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 30 : pic.twitter.com/5JNFFCxgnt — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨