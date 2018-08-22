كريستيانو رونالدو: لا أفكر بسوى هذا الأمر مع يوفنتوس

أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء، رغبته بإحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي، وذلك للمرة السادسة في مسيرته الشخصية، والأولى في مسيرة النادي منذ 1996.

وتعاقد يوفنتوس هذا الصيف مع رونالدو من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، على أمل قيادته الى لقب دوري الأبطال.

ويحظى رونالدو بخبرة واسعة في المسابقة القارية، اذ أحرز اللقب أربع مرات مع ريال (2014، 2016، 2017 و2018)، علمًا أنه توج بلقبها للمرة الأولى مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي (2008). وهو هدافها التاريخي مع 121 هدفًا، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي.

وأكد رونالدو أنه يريد “التركيز على المسابقة القارية مع الزملاء، لكن دون أن يصبح الأمر هوسًا خطوة بعد الأخرى، سنرى ما ستؤول إليه الأمور، إن كان (اللقب) سيكون هذا العام، المقبل أو الذي يليه”.

وأتت تصريحات النجم الدولي البالغ من العمر 33 عامًا، في مقابلة أجراها مع شبكة “دازن” التي حصلت مؤخرًا على حقوق النقل بالبث التدفقي للدوري الإيطالي، والتي أصبح نجم ريال مدريد الإسباني السابق سفيرًا لها.

وتابع البرتغالي “أنا سعيد للغاية، الفريق قوي وكما يعلم الجميع، يوفنتوس أحد أكبر الأندية في العالم، فوجئت بشكل إيجابي، ونتمرن بقسوة مرتين في اليوم، تعجبني أساليب التمارين، الذهنية”، مبديًا إعجابه باحترافية النادي الإيطالي الفائز بلقب الدوري المحلي في المواسم السبعة الأخيرة.

وخاض الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مباراته الرسمية الأولى بقميص يوفنتوس السبت، في المرحلة الافتتاحية للدوري المحلي، والتي انتهت بفوز صعب على مضيفه كييفو 3-2.

أما فيما يخص قراره الانتقال من ريال مدريد الذي دافع عن ألوانه منذ 2009، وأحرز معه كل الألقاب الممكنة محلية وقاريًا وعالميًا، فأكد البرتغالي بأنه “كان سهلًا”، مستطردًا: “بالطبع، ما قمت به في ريال مدريد كان رائعًا، إذ فزت بكل شيء ولدي الكثير من الأصدقاء هناك، إنه عائلتي”.

وأردف قائلًا “لكن يوفنتوس أظهر بأنه يريدني أكثر من الجميع، منحوني فرصة وأنا سعيد بها، سأحاول أيضًا كتابة التاريخ مع هذا النادي” الذي لم يحرز لقب دوري الأبطال منذ 1996 رغم خوضه المباراة النهائية خمس مرات بعد ذلك: 1997 (خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني)، 1998 (أمام ريال)، و2003 (أمام مواطنه ميلان)، و2015 و2017 (أمام ريال).

ووقعت “دازن” اتفاقًا مع الدوري الإيطالي لنقل ثلاث مباريات في كل مرحلة على مدى ثلاثة أعوام، أي 114 مباراة في الموسم، وذلك في صفقة قدرت قيمتها بـ600 مليون يورو بحسب صحيفة “فايننشل تايمز” البريطانية.

أما رونالدو، فوقع مع “دازن” عقدًا لعامين ونصف ليكون سفيرها العالمي الأول، ليصبح بذلك وجه العلامة التجارية في كل أسواقها بما في ذلك كندا وألمانيا واليابان.