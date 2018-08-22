صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو تثير عشاق ريال مدريد (شاهد)

أثارت صورة نشرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عشاق فريقه السابق ريال مدريد؛ لكونه يفتخر من خلالها بانتماء عائلته كلها للفريق الإيطالي، رغم كونه لم يغادر إسبانيا سوى حوالي شهر.

وناقش برنامج “الشيرونغيتو” الإسباني الشهير الصورة، حيث دافع بعض الصحفيين الموالين لريال مدريد عن النجم البرتغالي، ومن بينهم صديقه إيدو أغيري الذي أكد أن مشاكل كريستيانو رونالدو كانت مع الرئيس فلورنتينو بيريز وليس مع عشاق ريال مدريد مذكرًا بنشره الصورة العائلية نفسها، بعد الفوز بلقب دوري الأبطال في كييف بقميص ريال مدريد.

واعتبر الصحفي أوسكار بيرو أن الصورة التي نشرها رونالدو ستساعد جماهير ريال مدريد على نسيانه، فيما قال باكو جكاريداد أن النجم البرتغالي يواصل استفزاز جماهير فريقه السابق ويقوم بحركات لا لزوم لها.

وأكّد الصحفي ألفريدو دورو أن الصورة غير مهمة، لكون رونالدو نشرها كنوع من الالتزام اتجاه فريقه الجديد.

وكشف الصحفي ألفريد دورو خلال البرنامج نفسه عن اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة مهاجم صريح بمبلغ يقل عن 80 مليون يورو، وأنه ينتظر موافقة اللاعب للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي.

وأشار الصحفي أن المهاجم السابق ألفارو موراتا سيكون سعيدًا بالعودة لفريقه السابق في ظل الصعوبات التي تعترض تألقه في إنجلترا.