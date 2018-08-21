هل يترك الأرجنتيني باولو ديبالا نادي يوفنتوس ويرحل إلى بايرن ميونخ؟

وضع نادي بايرن ميونيخ الألماني الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي هدفًا لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن خطة لتدعيم صفوف الفريق الكروي للمواسم المقبلة.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، الثلاثاء، إن البايرن بدأ في وضع خطته لتحضير الفريق للمنافسات في السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب رحيل الثنائي الهولندي أرين روبن والفرنسي فرانك ريبيري مع نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس لن يتنازل عن مبلغ الـ 100 مليون يورو لترك اللاعب ورحيله خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وقد يزيد المبلغ تبعًا لرغبة الأندية في التعاقد معه، ومدى تألقه الموسم الجديد.

وخاض ديبالا قرابة الـ 141 مباراة مع يوفنتوس نجح في تسجيل 68 هدفًا وصنع 25.