يوفنتوس يضع شروطًا تعجيزية أمام برشلونة للتخلي عن باولو ديبالا

قالت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت، إن نادي يوفنتوس حدد شروط الاستغناء عن لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، المطلوب في برشلونة الإسباني.

ويبحث برشلونة عن لاعب ذو جودة عالية لتعويض رحيل لاعبه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية أن يوفنتوس رد على طلب برشلونة بالتعاقد مع ديبالا بشرطيين تعجيزيين.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الأول يتمثل بدفع الفريق الكتالوني مبلغ 120 مليون يورو لشراء ديبالا البالغ عمره 23 عامًا.

أما الشرط الثاني فيتمثل في دفع برشلونة 90 مليون يورو إضافة إلى استغنائه عن آندريس إنييستا لصالح يوفنتوس.

ويبدو أن برشلونة يفاضل بين 3 خيارات هي ديبالا والبرازيلي فيليب كوتينيو، والفرنسي عثمان ديمبلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي لبرشلونة، روبرت فيرنانديز،، يفضل التعاقد كوتينيو، على اعتبار أنه لن يكلف خزانة الفريق أكثر 90 مليون يورو، في حين يتمسك بروسيا دورتموند بمبلغ 100 مليون يورو لبيع ديمبلي.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار بعد أن دفع قيمة فسخ العقد مع برشلونة والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم