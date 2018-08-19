إدين دجيكو يقود روما لفوز صعب وقاتل على تورينو في الدوري الإيطالي (فيديو)

قاد المهاجم البوسني إدين دجيكو ناديه روما لفوز صعب وقاتل على منافسه تورينيو، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف دجيكو في الدقيقة 89 من المباراة، بمساعدة الوافد الجديد جاستن كلويفرت، الذي توغل على الجهة اليمنى، قبل أن يرفع الكرة إلى دجيكو الذي سددها بشكل رائع بيسراه على يمين حارس تورينو.

ورفع روما رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة منافسة مع يوفنتوس الذي هزم كييفو 3/2، ونابولي الذي أسقط لاتسيو 2/1.

وحرمت تقنية الفيديو تورينو من هدف التقدم، بعدما سجل ياجو فالكي، هدفًا في الدقيقة 48، لكن حكم المباراة عاد إلى تقنية الفيديو بعد دقيقة، قبل أن يقرر إلغاء الهدف، بداعي التسلل.

وشهد الشوط الأول ضرب العارضة والقائمين، في 3 مناسبات.

وأوضحت شبكة “أوبتا” أن اَخر مباراة شهدت 3 كرات في العارضة والقائمين بالدوري الإيطالي في شوطها الأول، كانت في شهر أبريل الماضي، بين روما وكييفو فيرونا.

وسدد روما كرتين في القائمين على مرمى تورينو، بينما صوب تورينو كرة واحدة اصطدمت بعارضة ذئاب العاصمة