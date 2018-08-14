روما الإيطالي يتعاقد مع الفرنسي نزونزي حتى 2022 

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع لاعب كرة القدم الفرنسي ستيفن نزونزي حتى عام 2022.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني:”انضم نزونزي صاحب الـ29 عامًا لصفوف روما قادمًا من إشبيلية الإسباني مقابل 26.65 مليون يورو، ومتغيرات 4 ملايين يورو”.

ومن المقرر أن يظل نزونزي لاعبًا في صفوف روما حتى صيف 2022.

وقال نزونزي:”سعيد للغاية بالتواجد هنا، ودائمًا أسعى إلى التحسّن بغض النظر عن السن، والأهم هو أن تقدم أفضل ما لديك، وأن تعمل بجد، وأريد أن أصبح لاعبًا أفضل، وأن أساعد الفريق بخبراتي”.

ومن جانبه، رحب المدير الرياضي مونشي باللاعب الجديد، قائلًا:”هو لاعب يمتلك مزيجًا من الشقين البدني والخططي، ونعتقد أنه سيضيف الكثير للفريق”.

وأضاف مونشي:”بقدوم نزونزي، قمنا بإضافة المزيد من الجودة والتنافس في نصف ملعبنا”.

يذكر أن “نزونزي” بدأ مسيرته مع نادي أماينس الفرنسي، كما سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي ضمن صفوف بلاكبيرن روفرز، وستوك سيتي، وخاض مع منتخب فرنسا تسع مباريات.