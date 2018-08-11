روما يشكو وكلاء البرازيلي مالكوم

مازالت قضية انتقال البرازيلي مالكوم دو أوليفيرا وانتقاله إلى برشلونة على حساب روما الإيطالي تثير الجدل والمشاكل بين وكلاء اللاعب والفريق الإيطالي.

وقرر روما رفع دعوى قضائية ضد وكلاء النجم البرازيلي الشاب على خلفية عدم الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الفريق الإيطالي في الصفقة وتحويل اتجاهه لبرشلونة.

وكان لوناردو كورناشيني وكيل اللاعب البرازيلي قد أكد أن القضية ثأرية بينهم وبين روما على خلفية صفقة سابقة كان الوكلاء والفريق طرفًا فيها وهي صفقة الحارس البرازيلي الشاب دانييل فوزاتو.

وقال الوكيل في تصريحات للصحافة الإيطالية: “روما تعاملوا معنا بشكل سيئ، كنت أعمل معهم على صفقة فوزاتو لكنهم في الأخير قاموا بالاتفاق مع وكيل آخر”.

وأضاف متحدثًا عن تصفية حسابات: “قررنا أنا ومالكوم عدم الذهاب لروما لرد المعاملة بالمثل للفريق الإيطالي، وحتى في صفقة مالكوم كان مونشي يتحدث مع وسطاء آخرين”.

وأكد وكيل النجم البرازيلي أنه سعيد بقراره اللعب في برشلونة بدل روما الإيطالي.

واضطر الفريق الإيطالي لرفع دعوى قضائية ضد وكلاء اللاعب الذين تلاعبوا بإدارة الفريق وحولوا وجهته في اللحظة الأخيرة نحو برشلونة رغم الاتفاق الذي تم بين بوردو الفرنسي والفريق الإيطالي.